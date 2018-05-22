В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 22 мая 2018
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Завтра в столице потеплеет.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в столице без осадков, температура до +26°.

Сегодня в Украине практически без осадков, на востоке до +27° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 мая, в Украине практически без осадков, на востоке и юге до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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