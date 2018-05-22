В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в столице без осадков, температура до +26°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на востоке до +27° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, в среду, 23 мая, в Украине практически без осадков, на востоке и юге до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +15°
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Житомир+24°... +11°
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Запорожье+27°... +15°
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Ивано-Франковск+23°... +9°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+21°... +12°
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Николаев+25°... +13°
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Одесса+22°... +12°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+22°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+23°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+19°... +10°
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Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 90 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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