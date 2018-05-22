Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге и востоке.

Завтра в Украине потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 мая, в Украине практически без осадков, на востоке и юге до +29°.

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На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +27°.

В северных областях солнечно. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +29°.

Согласно народному прогнозу, 23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.

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