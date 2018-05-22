Оползень парализовал движение поездов в Китае

Оползень сошел из-за сильных дождей.

В Китае сошел оползень / twitter.com/Echinanews

В провинции Сычуань на юго-западе Китая 22 мая сошел оползень, парализовав движение пассажирских поездов.

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Из-за оползня движение по меньшей мере 18 пассажирских поездов было задержано, приостановлено или перенаправлено по объездным маршрутам, передает Синьхуа со ссылкой на Китайскую компанию железных дорог.

Отмечается, что оползень сошел на перегоне между станциями Цзюли и Чжэньси уезда Лэшань после того, как на Лэшань обрушились проливные ливни.

Напомним, в селе Кольчино Мукачевского района Закарпатской области в результате оползня разрушены два жилых дома.