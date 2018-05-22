Аномальная жара в Пакистане: погибли 65 человек
Столбики термометров днем поднялись до +43 градусов.
В результате аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек.
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Столбики термометров днем поднялись до +43 градусов. В портовом мегаполисе Карачи солнце печет еще сильнее, говорится в сюжете ТСН.
Местные жители спасаются от жары постоянными обливаниями. Десятки людей обращаются за медицинской помощью. Ситуацию осложняет Рамадан - до восхода солнца нельзя ни есть, ни пить.
Напомним, апрель-2018 стал самым теплым в Европе с 1979 года - темпераутра была примерно на 2,4 градуса выше среднего показателя.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+25°... +15°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+26°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +9°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +10°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +12°
-
Львов+21°... +12°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+25°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +11°
-
Черкассы+21°... +13°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 89 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей