Аномальная жара в Пакистане: погибли 65 человек

14:26, 22 мая 2018
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Столбики термометров днем поднялись до +43 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек.

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Столбики термометров днем поднялись до +43 градусов. В портовом мегаполисе Карачи солнце печет еще сильнее, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители спасаются от жары постоянными обливаниями. Десятки людей обращаются за медицинской помощью. Ситуацию осложняет Рамадан - до восхода солнца нельзя ни есть, ни пить.

Напомним, апрель-2018 стал самым теплым в Европе с 1979 года - темпераутра была примерно на 2,4 градуса выше среднего показателя.

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