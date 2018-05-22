Аномальная жара в Пакистане: погибли 65 человек

Столбики термометров днем поднялись до +43 градусов.

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В результате аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек.

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Столбики термометров днем поднялись до +43 градусов. В портовом мегаполисе Карачи солнце печет еще сильнее, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители спасаются от жары постоянными обливаниями. Десятки людей обращаются за медицинской помощью. Ситуацию осложняет Рамадан - до восхода солнца нельзя ни есть, ни пить.

Напомним, апрель-2018 стал самым теплым в Европе с 1979 года - темпераутра была примерно на 2,4 градуса выше среднего показателя.