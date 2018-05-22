Вулкан на Гавайях разрушил несколько домов
Разрушенных лавой домов стало больше 40.
На Гавайских островах продолжается извержение вулкана Килауэа, потоки лавы достигли океана, разрушив на своем пути несколько домов в Леилани-Эстейтс.
Извержение вулкана на Гавайях: объявлено красное предупреждение об опасности
Теперь разрушенных лавой домов стало больше 40, передает Euronews.
Из-за извержения под угрозой оказалось движение по главной автомагистрали, которая используется для эвакуации местных жителей. На данный момент из опасных зон эвакуировали 2 тысячи человек, еще несколько тысяч добровольно выезжают из близлежащих районов.
Ранее стало известно о первом пострадавшем. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон.
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