Вулкан на Гавайях разрушил несколько домов

Разрушенных лавой домов стало больше 40.

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На Гавайских островах продолжается извержение вулкана Килауэа, потоки лавы достигли океана, разрушив на своем пути несколько домов в Леилани-Эстейтс.

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Теперь разрушенных лавой домов стало больше 40, передает Euronews.

Из-за извержения под угрозой оказалось движение по главной автомагистрали, которая используется для эвакуации местных жителей. На данный момент из опасных зон эвакуировали 2 тысячи человек, еще несколько тысяч добровольно выезжают из близлежащих районов.

Ранее стало известно о первом пострадавшем. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон.