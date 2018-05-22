Сотни людей эвакуировали в Китае из-за проливных дождей
Ливни начались 20 мая.
Более 800 жителей провинции Хэнань в центре Китая эвакуировали в связи с проливными дождями.
Ливни в городе Наньян начались 20 мая. По состоянию на вечер того же дня от непогоды пострадали около 292 тысяч человек, передает Синьхуа со ссылкой на городские власти.
Отмечается, что около 32,7 тысяч га сельхозугодий и дома 148 семей повреждены. Прямой экономический ущерб составил примерно 14,4 млн долларов США.
Напомним, 20 мая после сильного дождя улицы Херсона превратились в реки.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+25°... +15°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+26°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +9°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +10°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +12°
-
Львов+21°... +12°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+25°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +11°
-
Черкассы+21°... +13°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 89 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей