Сотни людей эвакуировали в Китае из-за проливных дождей

11:44, 22 мая 2018
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Ливни начались 20 мая.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Более 800 жителей провинции Хэнань в центре Китая эвакуировали в связи с проливными дождями.

Ливень затопил улицы Анкары

Ливни в городе Наньян начались 20 мая. По состоянию на вечер того же дня от непогоды пострадали около 292 тысяч человек, передает Синьхуа со ссылкой на городские власти.

Отмечается, что около 32,7 тысяч га сельхозугодий и дома 148 семей повреждены. Прямой экономический ущерб составил примерно 14,4 млн долларов США.

Напомним, 20 мая после сильного дождя улицы Херсона превратились в реки.

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