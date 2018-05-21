Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°

Вечером в столице до +18°

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 мая, в столице без осадков, температура до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 20:46.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине практически без осадков, на востоке до +27°.

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