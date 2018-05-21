В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются на севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине практически без осадков, на востоке до +27°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +24°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 22 мая – Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой".
Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 мая
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Погода в Украине
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Винница+18°... +7°
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Днепр+20°... +12°
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Донецк+23°... +12°
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Житомир+18°... +8°
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Запорожье+21°... +12°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+17°... +11°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+24°... +13°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+20°... +10°
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Николаев+21°... +10°
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Одесса+23°... +11°
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Полтава+18°... +13°
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Ровно+18°... +7°
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Симферополь+22°... +10°
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Сумы+15°... +12°
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Тернополь+19°... +9°
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Харьков+20°... +14°
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Херсон+22°... +10°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+19°... +11°
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Чернигов+14°... +11°
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Черновцы+20°... +9°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 73 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 05:52
Закат 20:20
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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