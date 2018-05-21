В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)

Дожди ожидаются на севере страны.

Завтра в Украине практически без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине практически без осадков, на востоке до +27°.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 22 мая – Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой".

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