Ливень затопил улицы Херсона
Херсонцы считают, что причиной потопа стала нечищеная ливневая канализация.
Вчера, 20 мая, после сильного дождя улицы Херсона превратились в реки.
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Горожане сняли на видео машины и автобусы, которые плавали по улицам, как лодки. У некоторых даже не было видно колес. А после проезда маршруток поднимались волны, будто на море, говорится в сюжете ТСН.
Водители, чьи машины глохли в воде, выходили и толкали их. Херсонцы считают, что причиной всего этого стала нечищеная ливневая канализация.
В Херсоне ливень превратил улицы в реки
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