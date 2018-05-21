Ливень затопил улицы Херсона

Херсонцы считают, что причиной потопа стала нечищеная ливневая канализация.

В Херсоне затопило улицы / скриншот

Вчера, 20 мая, после сильного дождя улицы Херсона превратились в реки.

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Горожане сняли на видео машины и автобусы, которые плавали по улицам, как лодки. У некоторых даже не было видно колес. А после проезда маршруток поднимались волны, будто на море, говорится в сюжете ТСН.

Водители, чьи машины глохли в воде, выходили и толкали их. Херсонцы считают, что причиной всего этого стала нечищеная ливневая канализация.