Ливень затопил улицы Херсона

15:18, 21 мая 2018
21

Херсонцы считают, что причиной потопа стала нечищеная ливневая канализация.

В Херсоне затопило улицы / скриншот
В Херсоне затопило улицы / скриншот

Вчера, 20 мая, после сильного дождя улицы Херсона превратились в реки.

Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)

Горожане сняли на видео машины и автобусы, которые плавали по улицам, как лодки. У некоторых даже не было видно колес. А после проезда маршруток поднимались волны, будто на море, говорится в сюжете ТСН.

Водители, чьи машины глохли в воде, выходили и толкали их. Херсонцы считают, что причиной всего этого стала нечищеная ливневая канализация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
73 %
759 мм
2.2 м/с
4 %
Лента новостей