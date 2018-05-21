Жертвами ливня в Китае стали восемь человек

14:01, 21 мая 2018
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Дожди прошли в четырех уездах городов Динси и Луннань.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Восемь человек погибли в результате сильного ливня в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. 

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Дожди прошли над 4 уездами городов Динси и Луннань, в результате 8 человек погибло, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в результате дождя также пострадало 3,69 тысяч га сельскохозяйственных культур.

Напомним, из-за угрозы прорыва дамбы в Колумбии тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

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