Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
На выходных будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +25°, в остальных регионах до +19°...+21°.
Во вторник, 22 мая, в Украине без осадков. На востоке до +29°.
В среду, 23 мая, местами ожидаются грозы. Теплее всего будет на юге - до +30°. В остальных регионах до +29°.
В четверг также ожидаются осадки. Ночью по стране +7°…+14°, днем на востоке до +30°.
В пятницу в стране практически без осадков. На юге до +29°, в остальных регионах до +27°.
26 и 27 мая в Украине солнечно. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +16°...+25°. В воскресенье ночью в центре до +9°, днем в Украине от +17° до +25°.
Народный прогноз
21 мая – Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу". 22 мая – Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой".
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.
24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее". 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.
26 мая – Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоду приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов". 27 мая – Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".
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Погода в Украине
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Винница+18°... +7°
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Днепр+20°... +12°
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Донецк+23°... +12°
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Житомир+18°... +8°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+17°... +11°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+24°... +13°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+20°... +10°
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Николаев+22°... +10°
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Одесса+23°... +11°
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Полтава+18°... +13°
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Ровно+18°... +7°
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Симферополь+22°... +10°
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Сумы+15°... +12°
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Тернополь+19°... +9°
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Харьков+20°... +14°
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Херсон+22°... +10°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+19°... +11°
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Чернигов+14°... +11°
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Черновцы+20°... +9°