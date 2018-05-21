Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)

На выходных будет солнечно.

На этой неделе в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +25°, в остальных регионах до +19°...+21°.

Прогноз на 21 мая / УНИАН

Во вторник, 22 мая, в Украине без осадков. На востоке до +29°.

Прогноз на 22 мая / УНИАН

В среду, 23 мая, местами ожидаются грозы. Теплее всего будет на юге - до +30°. В остальных регионах до +29°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН

В четверг также ожидаются осадки. Ночью по стране +7°…+14°, днем на востоке до +30°.

Прогноз на 24 мая / УНИАН

В пятницу в стране практически без осадков. На юге до +29°, в остальных регионах до +27°.

Прогноз на 25 мая / УНИАН

26 и 27 мая в Украине солнечно. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +16°...+25°. В воскресенье ночью в центре до +9°, днем в Украине от +17° до +25°.

Прогноз на 26 мая / УНИАН

Прогноз на 27 мая / УНИАН

Народный прогноз

21 мая – Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу". 22 мая – Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой".

Читайте также Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)

23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.

24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее". 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

26 мая – Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоду приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов". 27 мая – Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.