На Гавайях происходят новые извержения вулкана
На островах зафиксировано более 20 вулканических трещин.
Вулкан Килауэа на Гавайсих островах (США) продолжает извергаться.
Извержение вулкана на Гавайях: объявлено красное предупреждение об опасности
На островах зафиксировано более 20 вулканических трещин.
В то же время отмечается, что лава из гавайских вулканов вытекает медленно и не успевает распространятся далеко от вулкана. Над Килауэа поднялся столб пепла высотой в девять километров, передает Euronews.
Также стало известно о первом пострадавшем. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.
На Гавайях появился первый пострадавший в результате извержения вулкана
Ранее на вершине вулкана Килауэа на Гавайских островах произошло сильное извержение, в небо поднялся огромный столб пепла.
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