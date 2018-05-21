На Гавайях происходят новые извержения вулкана

10:44, 21 мая 2018
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На островах зафиксировано более 20 вулканических трещин.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вулкан Килауэа на Гавайсих островах (США) продолжает извергаться.

Извержение вулкана на Гавайях: объявлено красное предупреждение об опасности

На островах зафиксировано более 20 вулканических трещин.

В то же время отмечается, что лава из гавайских вулканов вытекает медленно и не успевает распространятся далеко от вулкана. Над Килауэа поднялся столб пепла высотой в девять километров, передает Euronews.

Также стало известно о первом пострадавшем. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали, говорится в сюжете ТСН. 

Ранее на вершине вулкана Килауэа на Гавайских островах произошло сильное извержение, в небо поднялся огромный столб пепла.

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