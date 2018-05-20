Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями
Относительно Киева, то 21 мая в столице температура воздуха составит +17 – +19 градусов, осадки не ожидаются, будет облачно.
Погода 21 мая в Украине будет в основном солнечной и теплой, правда на Закарпатье и на востоке пройдут дожди. Температура воздуха в среднем поднимется до +20 градусов, на юге и в некоторых областях Левобережной Украины – до +24 градусов.
Соответствующую информацию обнародовал Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.
По информации синоптиков, в западных областях столбики термометров будут показывать +17 – +19 градусов, однако на Закарпатье будет значительно теплее– +21 – +23 градуса. Похожая температура будет наблюдаться и в центральных областях – в среднем +20 градусов.
Холоднее всего будет на Черниговщине (+14 – +16 градусов) и на Сумщине (+15 – +17 градусов), а теплее всего на юге и на востоке, где воздух в основном прогреется до +22 – +24 градусов.
Как уверяют в Гидрометцентре, дожди 21 мая на Закарпатье, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории Украины – сухо и солнечно.
Также ожидается, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а он будет дуть в северо-восточном направлении на западе, в северном – в центре, на севере и на юге и в северо-западном – на востоке.
Относительно Киева, то 21 мая в столице температура воздуха составит +17 – +19 градусов, осадки не ожидаются, будет облачно.
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на понедельник, 21 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +14...+16
Сумы – +15...+17
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +17...+19
Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+20°... +12°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+19°... +8°
-
Запорожье+21°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +9°
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Кировоград+22°... +10°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+20°... +7°
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Львов+19°... +7°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+25°... +11°
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Полтава+19°... +11°
-
Ровно+18°... +7°
-
Симферополь+22°... +11°
-
Сумы+16°... +11°
-
Тернополь+19°... +7°
-
Харьков+20°... +14°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+19°... +6°
-
Черкассы+18°... +9°
-
Чернигов+19°... +7°
-
Черновцы+17°... +9°