В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Ухудшение погоды прогнозируют до конца суток.
В Украине объявлено штормовое предупреждение: в ряде регионов ожидаются грозы, местами шквалы.
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«До конца суток 20 мая в центральных, южных и восточных областях Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +21 в западном регионе, от +17 до +20 - в северном, на востоке - от +19 до +24, в южных областях - от +22 до +24, в центральных - от + 18 до +23 градусов.
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