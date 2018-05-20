В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы

17:23, 20 мая 2018
20

Ухудшение погоды прогнозируют до конца суток.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН
В Украине объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

В Украине объявлено штормовое предупреждение: в ряде регионов ожидаются грозы, местами шквалы.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«До конца суток 20 мая в центральных, южных и восточных областях Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +21 в западном регионе, от +17 до +20 - в северном, на востоке - от +19 до +24, в южных областях - от +22 до +24, в центральных - от + 18 до +23 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта) Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
На Гавайях произошло сильное извержение вулкана На Гавайях произошло сильное извержение вулкана
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23°
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
78 %
755 мм
4.0 м/с
20 %
Лента новостей