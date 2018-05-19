Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
На Юге и Востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни.
Погода в Украине в воскресенье, 20 мая, будет прохладной в большинстве областях. В частности, ожидаются дожди с грозами. В Киеве максимальная температура воздуха составит +18...+20 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Днем осадки прекратятся, но похолодает до +18 градусов. Локальные дожди и грозы. Температура воздуха на Западе и Севере – +16...+19 градусов, в остальных областях будет теплее, +20...+26 градусов", – рассказывает синоптик.
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
В частности, Диденко отмечает, что на Юге и Востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни.
Прогноз погоды на субботу, 19 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +21...+23
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +20...+22
Киев – +18...+20
Погода в Украине
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Винница+20°... +12°
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Днепр+25°... +14°
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Донецк+25°... +14°
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Житомир+18°... +12°
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Запорожье+26°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+22°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+26°... +15°
-
Луцк+18°... +11°
-
Львов+17°... +11°
-
Николаев+26°... +15°
-
Одесса+22°... +14°
-
Полтава+21°... +13°
-
Ровно+18°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+17°... +12°
-
Харьков+23°... +13°
-
Херсон+25°... +15°
-
Хмельницкий+20°... +10°
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Черкассы+22°... +13°
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Чернигов+24°... +11°
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Черновцы+19°... +12°