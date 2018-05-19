Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы

На Юге и Востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни.

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Погода в Украине в воскресенье, 20 мая, будет прохладной в большинстве областях. В частности, ожидаются дожди с грозами. В Киеве максимальная температура воздуха составит +18...+20 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Днем осадки прекратятся, но похолодает до +18 градусов. Локальные дожди и грозы. Температура воздуха на Западе и Севере – +16...+19 градусов, в остальных областях будет теплее, +20...+26 градусов", – рассказывает синоптик.

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В частности, Диденко отмечает, что на Юге и Востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни.

Прогноз погоды на субботу, 19 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +19...+21

Днепр – +21...+23

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22

Киев – +18...+20