В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
Причиной объявления штормового предупреждения стала ожидаемая в ближайшие часы гроза.
Штормовое предупреждение объявлено на территории Киева и Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Причиной объявления штормового предупреждения стала ожидаемая в ближайшие часы гроза.
Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
"По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца суток 19 мая - гроза", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, синоптики заявили, что кратковременные дожди с грозами ожидаются на территории Украины в субботу, 19 мая.
В частности, столицу по прогнозам синоптиков, в субботу ожидает местами кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 11−13 °С, днем 20−22 °С.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+20°... +12°
-
Днепр+25°... +14°
-
Донецк+25°... +14°
-
Житомир+18°... +12°
-
Запорожье+26°... +15°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+22°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+26°... +15°
-
Луцк+18°... +11°
-
Львов+17°... +11°
-
Николаев+26°... +15°
-
Одесса+22°... +14°
-
Полтава+21°... +13°
-
Ровно+18°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+17°... +12°
-
Харьков+23°... +13°
-
Херсон+25°... +15°
-
Хмельницкий+20°... +10°
-
Черкассы+22°... +13°
-
Чернигов+24°... +11°
-
Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 95 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 05:53
Закат 20:18
Видимость: 11 км
Фаза луны:
Лента новостей