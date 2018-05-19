В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

Причиной объявления штормового предупреждения стала ожидаемая в ближайшие часы гроза.

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение / фото Алексей Лымаренко

Штормовое предупреждение объявлено на территории Киева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причиной объявления штормового предупреждения стала ожидаемая в ближайшие часы гроза.

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"По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца суток 19 мая - гроза", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, синоптики заявили, что кратковременные дожди с грозами ожидаются на территории Украины в субботу, 19 мая.

В частности, столицу по прогнозам синоптиков, в субботу ожидает местами кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 11−13 °С, днем 20−22 °С.