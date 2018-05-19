В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

18:48, 19 мая 2018
93

Причиной объявления штормового предупреждения стала ожидаемая в ближайшие часы гроза.

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение / фото Алексей Лымаренко
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение / фото Алексей Лымаренко

Штормовое предупреждение объявлено на территории Киева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причиной объявления штормового предупреждения стала ожидаемая в ближайшие часы гроза.

Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта)

 "По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца суток 19 мая - гроза", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, синоптики заявили, что кратковременные дожди с грозами ожидаются на территории Украины в субботу, 19 мая.

В частности, столицу по прогнозам синоптиков, в субботу ожидает местами кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 11−13 °С, днем 20−22 °С. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта) Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
На Гавайях произошло сильное извержение вулкана На Гавайях произошло сильное извержение вулкана
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23°
Сегодня Украину накроют дожди, на востоке температура до +27° (карта) Сегодня Украину накроют дожди, на востоке температура до +27° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
95 %
758 мм
3.9 м/с
97 %
Лента новостей