Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 1 мая, у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 125 км на северо-восток от города Хихифо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Афганистане 10 мая произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в районе Гиндукуш.