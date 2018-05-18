У берегов Тонга произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 1 мая, у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 125 км на северо-восток от города Хихифо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в Афганистане 10 мая произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в районе Гиндукуш.
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