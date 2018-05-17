В России в мае выпал снег (фото, видео)

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии заснеженных дворов и улиц.

Местами в России прогнозируют похолодание до -15 градусов / "Мобильный репортер"

В российском Ханты-Мансийске 17 мая выпал снег. Также снежным выдалось утро в Красноярском крае.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фотографии и видео.

По данным синоптиков, аналогичные осадки ожидаются и в ближайшие сутки. Кроме того, специалисты прогнозируют местами ночное похолодание до -15 градусов.

Как сообщал УНИАН, в мае из-за аномальных снегопадов на юге Франции объявили "оранжевое" предупреждение об опасности.