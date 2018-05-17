В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

Вечером в столице до +17°.

Завтра в Киеве пройдет дождь / tivasyk.info

Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в столице пройдет дождь, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер юго-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:08, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +27°.

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