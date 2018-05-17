В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

17:00, 17 мая 2018
64

Вечером в столице до +17°.

Завтра в Киеве пройдет дождь / tivasyk.info
Завтра в Киеве пройдет дождь / tivasyk.info

Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в столице пройдет дождь, температура до +23°.

Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер юго-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:08, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
98 %
752 мм
3.0 м/с
98 %
Лента новостей