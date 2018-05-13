На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото)

Киевлянам советуют плотно закрывать окна в домах, а в случае выхода на улицу – держаться в стороне от рекламных щитов и ЛЭП.

В Киеве деревья начали падать на дороги от ветра / Facebook - Киев Оперативный

В Киеве и Киевской области после штормового предупреждения синоптиков сильные порывы ветра начали валить на дороги деревья.

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В сообщении КГГА киевлянам советуют плотно закрывать окна в домах, а в случае выхода на улицу – держаться в стороне от рекламных щитов и ЛЭП. До конца суток ожидаются порывы ветра в 15-18 м/с.

Как сообщает в Facebook «Киев оперативный», одно дерево в Киеве упало в районе Индустриального моста, на перекрёстке улицы Деснянской и переулка Металистов.

Facebook - Киев Оперативный

«Упало так, что перекрыло дорогу. Имейте ввиду, объезжайте. К счастью, без пострадавших», – говорится в сообщении.

Как сообщили пользователи в комментариях к публикации, дерево также упало на дорогу в сторону Киева, село Ходосеевка (Новая Конча-Заспа).

По сообщению dtp.kiev.ua в Facebook, упавшим деревом была заблокирована также дорога Процев – Глубокое в Бориспольском районе.

Facebook - dtp.kiev.ua

Напомним, согласно прогнозу, в понедельник, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Поэтому, украинцам советуют "вооружиться" зонтами и быть готовыми к весенним дождливым дням.