Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину

16:36, 13 мая 2018
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Однако, синоптик уверяет, что теплая погода вскоре вернется в Украину.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Поэтому, украинцам советуют "вооружиться" зонтами и быть готовыми к весенних дождливых дней.

Украинский синоптик Наталья Диденко также предупреждает о порывистом ветре и дожде. Однако, уверяет, что теплая погода вскоре вернется в Украину.

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"Завтра (14 мая, – ред.) также временами дождь, порывистый ветер и +16 градусов. Потеплеет с 15 мая", – пишет Наталья на своей странице в Facebook.

По данным Укргидрометцентра температура воздуха в Украине в этот день будет колебаться от +22 до +15 градусов тепла. По всей территории страны пройдут грозы.

Прогноз погоды на понедельник, 14 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20...+22

Донецк – +18...+20

Луганск – +20...+22

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19

Прогноз погоды на субботу, 14 мая, в городах Украины
Прогноз погоды на субботу, 14 мая, в городах Украины

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