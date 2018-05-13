Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину
Однако, синоптик уверяет, что теплая погода вскоре вернется в Украину.
В понедельник, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Поэтому, украинцам советуют "вооружиться" зонтами и быть готовыми к весенних дождливых дней.
Украинский синоптик Наталья Диденко также предупреждает о порывистом ветре и дожде. Однако, уверяет, что теплая погода вскоре вернется в Украину.
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"Завтра (14 мая, – ред.) также временами дождь, порывистый ветер и +16 градусов. Потеплеет с 15 мая", – пишет Наталья на своей странице в Facebook.
По данным Укргидрометцентра температура воздуха в Украине в этот день будет колебаться от +22 до +15 градусов тепла. По всей территории страны пройдут грозы.
Прогноз погоды на понедельник, 14 мая, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20...+22
Донецк – +18...+20
Луганск – +20...+22
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19
Погода в Украине
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Винница+15°... +7°
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Днепр+19°... +9°
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Донецк+17°... +9°
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Житомир+16°... +9°
-
Запорожье+17°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+15°... +10°
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Кировоград+16°... +8°
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Луганск+15°... +10°
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Луцк+21°... +9°
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Львов+21°... +7°
-
Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +11°
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Полтава+17°... +9°
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Ровно+19°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+18°... +10°
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Херсон+20°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+14°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
-
Черновцы+16°... +7°