13 мая в Украине будет прохладно и с дождями

По прогнозу синоптиков, завтра ожидаются ветреные холодные дожди с дневной температурой воздуха +10+17 градусов.

Прогноз погоды на 13 мая / фото УНИАН

В воскресенье, 13 мая, во всех областях Украины ощутимо похолодает и ожидаются дожди. В большинстве регионов температура воздуха составит +15+19 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра, 13 мая, циклон будет поворачиваться против часовой стрелки, а в циклоне движение всегда против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина", – отмечает она.

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В частности, ожидаются ветреные холодные дожди с дневной температурой воздуха +10+17 градусов. По словам Диденко, на Западе будет теплее, до +20 градусов.

"В Киеве будет воскресенье с дождем и ветром, максимальная температура воздуха лишь +13...+16 градусов", – отмечает синоптик.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 мая в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +19...+21

Ровно – +17...+19

Житомир – +16...+18

Винница – +14...+16

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +20...+22

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17