13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
По прогнозу синоптиков, завтра ожидаются ветреные холодные дожди с дневной температурой воздуха +10+17 градусов.
В воскресенье, 13 мая, во всех областях Украины ощутимо похолодает и ожидаются дожди. В большинстве регионов температура воздуха составит +15+19 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра, 13 мая, циклон будет поворачиваться против часовой стрелки, а в циклоне движение всегда против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина", – отмечает она.
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В частности, ожидаются ветреные холодные дожди с дневной температурой воздуха +10+17 градусов. По словам Диденко, на Западе будет теплее, до +20 градусов.
"В Киеве будет воскресенье с дождем и ветром, максимальная температура воздуха лишь +13...+16 градусов", – отмечает синоптик.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 мая в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +19...+21
Ровно – +17...+19
Житомир – +16...+18
Винница – +14...+16
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +14...+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +20...+22
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17
Погода в Украине
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Винница+22°... +9°
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Днепр+19°... +8°
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Донецк+16°... +7°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+19°... +8°
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Ивано-Франковск+22°... +7°
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Киев+21°... +9°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+23°... +10°
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Львов+22°... +9°
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Николаев+21°... +10°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+18°... +8°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+18°... +9°
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Сумы+20°... +8°
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Тернополь+21°... +10°
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Харьков+13°... +9°
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Херсон+21°... +9°
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Хмельницкий+21°... +11°
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Черкассы+22°... +7°
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Чернигов+23°... +9°
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Черновцы+21°... +11°