Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)

16:38, 12 мая 2018
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Как рассказывают синоптики, такая погода в мае не являются редкостью в российской Тынде.

Снег выпал в России на севере Амурской области в городе Тында / фото instagram.com/aleksandrova__olya
Снег выпал в России на севере Амурской области в городе Тында / фото instagram.com/aleksandrova__olya

В России на севере Амурской области, города Тында , из-за циклона выпал снег.

Об этом сообщают жители населенного пункта, которые и публикуют в социальных сетях соответствующие заснеженные пейзажи, пишет 24 канал.

Как рассказывают синоптики, такая погода в мае не является редкостью в Тынде, ведь заморозки в этой местности могут длиться даже до середины июня.

По данным регионального Гидрометцентра, в течение субботы, 12 мая, в городе ожидаются осадки, в том числе дождь, потеплеет максимально до плюс десяти градусов.

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