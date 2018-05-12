Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Как рассказывают синоптики, такая погода в мае не являются редкостью в российской Тынде.
В России на севере Амурской области, города Тында , из-за циклона выпал снег.
Об этом сообщают жители населенного пункта, которые и публикуют в социальных сетях соответствующие заснеженные пейзажи, пишет 24 канал.
Как рассказывают синоптики, такая погода в мае не является редкостью в Тынде, ведь заморозки в этой местности могут длиться даже до середины июня.
Тында. Сегодня. А у вас +6 и холодно вам?)))) pic.twitter.com/WB73PAvRSp— Red (@queen_viktoriy) May 11, 2018
По данным регионального Гидрометцентра, в течение субботы, 12 мая, в городе ожидаются осадки, в том числе дождь, потеплеет максимально до плюс десяти градусов.
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