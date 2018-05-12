Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
Также ранее синоптики прогнозировали вечером в Киеве местами кратковременные дожди.
В столице в ближайшие часы и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Как сообщал УНИАН, на сегодняшний вечер синоптики прогнозировали в Киеве местами кратковременные дожди.
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