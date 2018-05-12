Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток

15:49, 12 мая 2018
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Также ранее синоптики прогнозировали вечером в Киеве местами кратковременные дожди.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

 В столице в ближайшие часы и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний вечер синоптики прогнозировали в Киеве местами кратковременные дожди.

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