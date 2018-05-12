Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В то же время в большинстве областях сохраняется пожарная опасность.
Сегодня в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, на севере и востоке Украины ожидаются дожди, временами с грозами.
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Прохладнее всего сегодня будет на Востоке - на Харьковщине и Луганщине пройдут грозовые дожди, столбики термометров опустятся до 13-15° тепла.
На севере и в центре Украины также будет дождливо, однако температура будет несколько выше - в пределах 18-21°.
В южных областях температура будет колебаться в пределах 18-23° тепла, без осадков.
На западе Украины сохраняется теплая погода - 20-25° тепла, без осадков.
Как сообщал УНИАН, в Украине из-за аномально теплой для мая погоды зацвели растения, которые не должны цвести одновременно.
Погода в Украине
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Винница+21°... +11°
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Днепр+19°... +8°
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Донецк+17°... +7°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+22°... +9°
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Кировоград+20°... +8°
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Луганск+16°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+21°... +9°
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Николаев+21°... +9°
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Одесса+22°... +11°
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Полтава+17°... +7°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+18°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+21°... +9°
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Харьков+15°... +8°
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Херсон+21°... +9°
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Хмельницкий+21°... +11°
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Черкассы+22°... +8°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+20°... +11°