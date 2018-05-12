Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы

В то же время в большинстве областях сохраняется пожарная опасность.

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Сегодня в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, на севере и востоке Украины ожидаются дожди, временами с грозами.

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Прохладнее всего сегодня будет на Востоке - на Харьковщине и Луганщине пройдут грозовые дожди, столбики термометров опустятся до 13-15° тепла.

На севере и в центре Украины также будет дождливо, однако температура будет несколько выше - в пределах 18-21°.

В южных областях температура будет колебаться в пределах 18-23° тепла, без осадков.

На западе Украины сохраняется теплая погода - 20-25° тепла, без осадков.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за аномально теплой для мая погоды зацвели растения, которые не должны цвести одновременно.