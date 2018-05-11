В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми

16:22, 11 мая 2018
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Май в столице уже установил 12 температурных рекордов.

Май установил 12 температурных рекордов / УНИАН
Май установил 12 температурных рекордов / УНИАН

Ночи на 9 и 10 мая в Киеве оказались рекордно теплыми.

По этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Так, ночь на 9 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +16,6°, что на 0,4° теплее, чем это было в 1967 году.

А ночью 10 мая столбик термометра не опустился ниже +16,0°, что на 0,6° выше температуры 1996 года.

В обсерватории отмечают, что это уже 12 температурный рекорд нынешнего мая, хотя по этому показателю он существенно отстает от жаркого мая 2007 года, когда был установлен 21 температурный рекорд.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.

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