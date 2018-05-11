Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться

15:14, 11 мая 2018
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Если взрыв произойдет, выбросы пепла и вулканических пород будут угрожать населенным пунктам в радиусе нескольких километров от кратера

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вулкан Килауэа на Гавайях может снова взорваться.

В Афганистане произошло мощное землетрясение

Такой вывод сделали специалисты из Геологической службы США, поскольку в кратере вулкана прогремел мощный взрыв, передает Euronews

Уровень лавы падает и если он окажется ниже критической отметки, в раскаленное озеро может начать поступать вода. Это и грозит взрывами.

Если это произойдет, из кратера на сотни метров будут разлетаться глыбы весом до 12 тонн, а мощные выбросы пепла и вулканических пород будут угрожать населенным пунктам в радиусе нескольких километров от кратера.

Напомним, на Гавайских островах из-за извержения вулкана Килауэа, вызвавшего землетрясение и потоки лавы, в поселении Лейлани-Эстейтс было разрушено около 30 домов.

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