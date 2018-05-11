Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)

Еще не отцвела сирень, а уже летает тополиный пух.

Из-за чрезмерно теплой погоды в Украине зацвели разные растения / фото УНИАН

В Украине из-за аномально теплой для мая погоды зацвели растения, которые не должны цвести одновременно.

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Еще не отцвела сирень, а уже летает тополиный пух. Покрыты цветами акации, каштаны и черемуха, а рядом цветет шиповник и чайная роза, говорится в сюжете ТСН.

Также на подходе липа, которая вместо июля хочет расцвести в середине мая. Причиной такого буйного цветения стало резкое повышение температур и малое количество осадков.

Напомним, из-за чрезмерно теплой погоды количество комаров возросло втрое.