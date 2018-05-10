Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)
Если после укуса не исчезают зуд и покраснение, повышается температура - нужно обратиться к инфекционисту.
Из-за чрезмерно теплой погоды количество комаров возросло втрое, поэтому не обращать внимания на укусы специалисты не советуют. Зуд и покраснение можно снять медикаментами или холодными примочками. Если ничего не помогает, повысилась температура или возникла аллергическая реакция – нужно немедленно обратиться к инфекционисту.
Как сообщал УНИАН, в Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +10°
-
Днепр+26°... +9°
-
Донецк+25°... +6°
-
Житомир+25°... +9°
-
Запорожье+26°... +9°
-
Ивано-Франковск+24°... +9°
-
Киев+25°... +10°
-
Кировоград+26°... +9°
-
Луганск+25°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+25°... +11°
-
Николаев+25°... +11°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+24°... +8°
-
Ровно+27°... +10°
-
Симферополь+19°... +12°
-
Сумы+21°... +6°
-
Тернополь+25°... +10°
-
Харьков+22°... +8°
-
Херсон+25°... +11°
-
Хмельницкий+25°... +10°
-
Черкассы+26°... +9°
-
Чернигов+22°... +8°
-
Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 71 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 06:01
Закат 20:10
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей