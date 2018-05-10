Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)

21:04, 10 мая 2018
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Если после укуса не исчезают зуд и покраснение, повышается температура - нужно обратиться к инфекционисту.

Кадр из видео ТСН
Кадр из видео ТСН

Из-за чрезмерно теплой погоды количество комаров возросло втрое, поэтому не обращать внимания на укусы специалисты не советуют. Зуд и покраснение можно снять медикаментами или холодными примочками. Если ничего не помогает, повысилась температура или возникла аллергическая реакция – нужно немедленно обратиться к инфекционисту.

Как сообщал УНИАН, в Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон.

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