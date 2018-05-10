В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон
В Украине ожидается похолодание, температура воздуха будет достигать +13...+19°С.
Этой ночью в нескольких регионах Украины будут заморозки, которые принесет арктический циклон.
Синоптики прогнозируют 0... -3°С на поверхности почвы, передает Gazeta.ua.
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°
"Заморозки ожидаем в Черниговской, Харьковской, Луганской, Сумской областях. В последующие ночи облака поглотят заморозки и будет просто холодно. Температура воздуха будет +13... +19°С", - рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Уже 12 мая на Харьковщине, Луганщине, Донбассе и в районе Днепра прогнозируют дожди, ветер. Резко похолодает до +10...+16°С.
13 мая холодные дожди охватят всю Украину. 14 мая их ожидают на севере, западе и востоке. На юге и в центре — задождит не везде.
Как сообщала Погода УНИАН, в пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до +23°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+26°... +9°
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Донецк+25°... +6°
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Житомир+25°... +9°
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Запорожье+26°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+25°... +10°
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Кировоград+26°... +9°
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Луганск+25°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+25°... +11°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+24°... +8°
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Ровно+27°... +10°
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Симферополь+19°... +12°
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Сумы+21°... +6°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+22°... +8°
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Херсон+25°... +11°
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Хмельницкий+25°... +10°
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Черкассы+26°... +9°
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Чернигов+22°... +8°
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Черновцы+25°... +11°