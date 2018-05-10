В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

18:25, 10 мая 2018
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В Украине ожидается похолодание, температура воздуха будет достигать +13...+19°С.

Несколько областей накроют заморозки / фото pixabay.com
Несколько областей накроют заморозки / фото pixabay.com

Этой ночью в нескольких регионах Украины будут заморозки, которые принесет арктический циклон.

Синоптики прогнозируют 0... -3°С на поверхности почвы, передает Gazeta.ua.

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"Заморозки ожидаем в Черниговской, Харьковской, Луганской, Сумской областях. В последующие ночи облака поглотят заморозки и будет просто холодно. Температура воздуха будет +13... +19°С", - рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Уже 12 мая на Харьковщине, Луганщине, Донбассе и в районе Днепра прогнозируют дожди, ветер. Резко похолодает до +10...+16°С.

13 мая холодные дожди охватят всю Украину. 14 мая их ожидают на севере, западе и востоке. На юге и в центре — задождит не везде.

Как сообщала Погода УНИАН, в пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до +23°.

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