В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°

17:00, 10 мая 2018
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, 11 мая в столице без осадков, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:18, а зайдет в 20:30.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до +23°.

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