Завтра в Украине похолодает, без осадков (видеопрогноз)

16:30, 10 мая 2018
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Прохладнее всего будет на востоке страны.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН
Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до +23°.

Скандинавский антициклон принесет в Украину похолодание - синоптик

На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины солнечно. Температура до +23°.

В северных областях без осадков. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура до +19°.

Согласно народному прогнозу, 11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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