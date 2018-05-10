Завтра в Украине похолодает, без осадков (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до +23°.

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На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины солнечно. Температура до +23°.

В северных областях без осадков. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура до +19°.

Согласно народному прогнозу, 11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

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