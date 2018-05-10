Завтра в Украине похолодает, без осадков (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до +23°.
Скандинавский антициклон принесет в Украину похолодание - синоптик
На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.
На западе Украины солнечно. Температура до +23°.
В северных областях без осадков. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 11 мая
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+26°... +9°
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Донецк+25°... +6°
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Житомир+25°... +9°
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Запорожье+26°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+25°... +10°
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Кировоград+26°... +9°
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Луганск+25°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+25°... +11°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+24°... +8°
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Ровно+27°... +10°
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Симферополь+19°... +12°
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Сумы+21°... +6°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+22°... +8°
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Херсон+25°... +11°
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Хмельницкий+25°... +10°
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Черкассы+26°... +9°
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Чернигов+22°... +8°
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Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 71 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 06:01
Закат 20:10
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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