Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины
Ожидаются заморозки 0-3°.
Ночью 11 мая в восточных областях Украины и Сумской области ожидаются заморозки до 0-3°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 11 мая, в Украину придет похолодание. В течение дня 11 мая температура воздуха составит +14...+18 градусов.
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