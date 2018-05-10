Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины

Ожидаются заморозки 0-3°.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Ночью 11 мая в восточных областях Украины и Сумской области ожидаются заморозки до 0-3°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 11 мая, в Украину придет похолодание. В течение дня 11 мая температура воздуха составит +14...+18 градусов.