Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины

15:22, 10 мая 2018
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Ожидаются заморозки 0-3°.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Ночью 11 мая в восточных областях Украины и Сумской области ожидаются заморозки до 0-3°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 11 мая, в Украину придет похолодание. В течение дня 11 мая температура воздуха составит +14...+18 градусов.

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