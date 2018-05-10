Жертвами наводнений в Кении стали более 130 человек
Свыше 220 тыс. человек лишились крова
В результате наводнений в Кении с марта 2018 года погибли 132 человека.
Наводнение затопило Анкару (видео)
Также свыше 220 тыс. человек лишились крова, передает Синьхуа со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что правительство выделило Кении пострадавшим продовольствие на сумму 6 млн долларов США, а также большое количество лекарств.
По словам генерального секретаря кенийского Красного Креста Аббаса Гуллета, по меньшей мере 32 из 47 округов страны страдают от стихии. Ранее метеорологи распространили предупреждение об оползнях, которые могут произойти из-за продолжительных осадков.
Напомним, сильный ливень затопил городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
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