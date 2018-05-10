Жертвами наводнений в Кении стали более 130 человек

14:15, 10 мая 2018
1

Свыше 220 тыс. человек лишились крова

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений в Кении с марта 2018 года погибли 132 человека.

Наводнение затопило Анкару (видео)

Также свыше 220 тыс. человек лишились крова, передает Синьхуа со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что правительство выделило Кении пострадавшим продовольствие на сумму 6 млн долларов США, а также большое количество лекарств.

По словам генерального секретаря кенийского Красного Креста Аббаса Гуллета, по меньшей мере 32 из 47 округов страны страдают от стихии. Ранее метеорологи распространили предупреждение об оползнях, которые могут произойти из-за продолжительных осадков.

Напомним, сильный ливень затопил городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Скандинавский антициклон принесет в Украину похолодание - синоптик Скандинавский антициклон принесет в Украину похолодание - синоптик
В Афганистане произошло мощное землетрясение В Афганистане произошло мощное землетрясение
Украинцев предупреждают о пожарной опасности Украинцев предупреждают о пожарной опасности
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
В Таджикистане произошло мощное землетрясение В Таджикистане произошло мощное землетрясение
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
70 %
753 мм
3.9 м/с
52 %
Лента новостей