Скандинавский антициклон принесет в Украину похолодание - синоптик
Осадки маловероятны.
В пятницу, 11 мая, в Украину придет похолодание.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°
"Уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон. То есть, его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то и в Украине завтра ощутимо похолодает.
В течение дня 11 мая температура воздуха составит +14...+18 градусов, на западе будет теплее, +20...+25 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, завтра осадки в Украине маловероятны. На востоке усилится северо-восточный ветер - до 15-20 м/сек.
Напомним, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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