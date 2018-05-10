Скандинавский антициклон принесет в Украину похолодание - синоптик

12:53, 10 мая 2018
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Осадки маловероятны.

В Украину надвигается похолодание / Фото УНИАН
В Украину надвигается похолодание / Фото УНИАН

В пятницу, 11 мая, в Украину придет похолодание.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон. То есть, его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то и в Украине завтра ощутимо похолодает.

В течение дня 11 мая температура воздуха составит +14...+18 градусов, на западе будет теплее, +20...+25 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, завтра осадки в Украине маловероятны. На востоке усилится северо-восточный ветер - до 15-20 м/сек.

Напомним, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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