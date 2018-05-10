На Закарпатье в результате оползня разрушены два жилых дома

Также оползень накрыл автомобиль. Пострадавших нет.

На Закарпатье сошел оползень / ГСЧС

В селе Кольчино Мукачевского района Закарпатской области в результате оползня разрушены два жилых дома.

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Как сообщили в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, ЧП произошло сегодня утром.

Согласно сообщению, разрушены два жилых дома, также оползень накрыл один автомобиль. Пострадавших нет.

По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сейчас на месте работают представители Мукачевской РГА, спасатели, геодезисты и представители других служб.

"С противоположной стороны горы расположен щебеночный карьер, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование оползня", - добавил он.

Напомним, три человека погибли в результате схода оползня в провинции Шаньси на севере Китая.