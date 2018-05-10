В Афганистане произошло мощное землетрясение

10:42, 10 мая 2018
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О пострадавших не сообщается.

В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В Афганистане 10 мая произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Подземные толчки были зафиксированы в районе Гиндукуш, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 97 км, передает Синьхуа со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что это второе землетрясение в Афганистане за последние два дня. Район Гиндукуш находится в сейсмически активной зоне. 

Напомним, на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.

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