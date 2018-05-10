Украинцев предупреждают о пожарной опасности

09:47, 10 мая 2018
2

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается почти по всей стране.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"10-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Афганистане произошло мощное землетрясение В Афганистане произошло мощное землетрясение
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях
Завтра в Киеве без осадков, температура до +24° Завтра в Киеве без осадков, температура до +24°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)
В Киеве сегодня без осадков, днем до +26° В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
67 %
754 мм
4.3 м/с
45 %
Лента новостей