Украинцев предупреждают о пожарной опасности

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается почти по всей стране.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"10-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.