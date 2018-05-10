Украинцев предупреждают о пожарной опасности
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается почти по всей стране.
В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
"10-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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