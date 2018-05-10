В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

Вечером в столице до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 мая, в столице без осадков, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер северо-восточный, до 5,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:20, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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