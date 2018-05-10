Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Осадки ожидаются на юге и западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
На реках Украины ожидается повышение уровней воды
На востоке практически без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +26°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши — урожаи хороши".
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Погода в Украине
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Винница+25°... +10°
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Днепр+26°... +9°
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Донецк+25°... +7°
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Житомир+25°... +9°
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Запорожье+26°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +8°
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Киев+25°... +9°
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Кировоград+26°... +9°
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Луганск+24°... +7°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+26°... +13°
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Одесса+23°... +13°
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Полтава+24°... +8°
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Ровно+27°... +10°
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Симферополь+19°... +10°
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Сумы+21°... +7°
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Тернополь+24°... +10°
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Харьков+23°... +8°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+26°... +8°
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Чернигов+22°... +7°
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Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 45 %
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