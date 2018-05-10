Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)

08:05, 10 мая 2018
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Осадки ожидаются на юге и западе страны.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
Сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

На реках Украины ожидается повышение уровней воды

На востоке практически без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +26°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +25°.

Прогноз на 10 мая / УНИАН
Прогноз на 10 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши — урожаи хороши".

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