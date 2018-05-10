NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях

Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана.

Красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team

NASA опубликовало сделанные из космоса снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях.

Читайте также На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет (видео)

Как сообщается на сайте NASA, извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана.

На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы. Желтые области, наложенные на изображение, показывают горячие точки - вновь созданные трещины и лавовые потоки.

Истоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении - они проявляются в желтом цвете.

Истоки диоксида серы из трещин вулкана проявляются в желтом цвете / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team

Как сообщал УНИАН, на Гавайских островах (США) начал извержение вулкан Килауэа, с Большого острова эвакуируют жителей.

***Килауэа расположен на склоне вулкана Мауна-Лоа, который находится выше и имеет высоту 1247 метров над уровнем моря. Однако, если учесть, что он находится на дне Тихого океана, то высота Килауэа составляет около 6800 метров.

Вулкан в истории наблюдений извергался множество раз. Первое задокументированное крупное извержение произошло в 1790 году, последнее по времени извержение началось 3 января 1983. В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011.