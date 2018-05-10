NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях

03:09, 10 мая 2018
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Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана.

Красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team
Красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team

NASA опубликовало сделанные из космоса снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях.

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Как сообщается на сайте NASA, извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана.

На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы. Желтые области, наложенные на изображение, показывают горячие точки - вновь созданные трещины и лавовые потоки.

Истоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении - они проявляются в желтом цвете.

Истоки диоксида серы из трещин вулкана проявляются в желтом цвете / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team
Истоки диоксида серы из трещин вулкана проявляются в желтом цвете / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team

Как сообщал УНИАН, на Гавайских островах (США) начал извержение вулкан Килауэа, с Большого острова эвакуируют жителей.

***Килауэа расположен на склоне вулкана Мауна-Лоа, который находится выше и имеет высоту 1247 метров над уровнем моря. Однако, если учесть, что он находится на дне Тихого океана, то высота Килауэа составляет около 6800 метров.

Вулкан в истории наблюдений извергался множество раз. Первое задокументированное крупное извержение произошло в 1790 году, последнее по времени извержение началось 3 января 1983. В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011.

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