В Таджикистане произошло мощное землетрясение

16:32, 9 мая 2018
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Землетрясение магнитудой 6,2 было сосредоточено в горном пограничном районе вблизи Афганистана.

Пока о пострадавших или о повреждениях не сообщается \ azianatravel.com
Пока о пострадавших или о повреждениях не сообщается \ azianatravel.com

В отдаленных районах Таджикистана произошло мощное землетрясение, в столицах Афганистана и Пакистана были ощутимы толчки.

В Таджикистане произошло землетрясение

Геологическая служба США заявляет, что землетрясение магнитудой 6,2 было сосредоточено в горном пограничном районе вблизи Афганистана, передает радио Свобода.

В Исламабаде и Кабуле люди выбегали из своих офисов и домов.

Пока о пострадавших или о повреждениях не сообщается.

Ранее 9 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в восточном Пакистане у границы с Афганистаном. Сообщалось, что десять студентов травмированы, когда землетрясение вызвало панику в школе в северо-западном городе Банну.

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