Завтра в Киеве без осадков, температура до +24°

17:00, 9 мая 2018
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Завтра в столице будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 мая, в столице без осадков, температура до +24°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер северо-восточный, до 5,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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