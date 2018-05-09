В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)

Без осадков будет на севере и в центре страны.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / live4fun.ru

Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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На востоке практически без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +26°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши — урожаи хороши".

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