В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)

16:30, 9 мая 2018
51

Без осадков будет на севере и в центре страны.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / live4fun.ru
Завтра в Украине местами пройдут дожди / live4fun.ru

Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке практически без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +26°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши — урожаи хороши".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Таджикистане произошло мощное землетрясение В Таджикистане произошло мощное землетрясение
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня без осадков, днем до +26° В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
60 %
758 мм
2.0 м/с
2 %
Лента новостей