В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

В столице завтра будет практически безоблачно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 мая в столице без осадков, температура до +26°.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.