В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 8 мая 2018
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В столице завтра будет практически безоблачно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 мая в столице без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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