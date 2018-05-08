Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)

16:30, 8 мая 2018
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Местами ожидаются грозы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +23°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +27°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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