Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
Местами ожидаются грозы.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +23°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +27°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
Прогноз погоды в Украине на среду, 9 мая
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +13°
-
Днепр+23°... +15°
-
Донецк+26°... +14°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+21°... +10°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+23°... +14°
-
Луганск+26°... +16°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+24°... +12°
-
Николаев+21°... +14°
-
Одесса+21°... +13°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+21°... +12°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+28°... +18°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+26°... +13°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+28°... +14°
-
Черновцы+22°... +13°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +14 °
Влажность: 60 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 5 %
Восход: 06:03
Закат 20:08
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей