Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)

Местами ожидаются грозы.

На 9 мая украинцам обещают дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +23°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +27°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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