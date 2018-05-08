В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

15:35, 8 мая 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Украинцев предупреждают о грозе / фото УНИАН
Украинцев предупреждают о грозе / фото УНИАН

В течение 8-9 мая во многих областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Во второй половине дня 8 мая и в течение суток 9 мая в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.

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