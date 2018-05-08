Мощный ливень затопил Черкассы (видео)

Большинство улиц города было затоплено водой.

Последствия ливня в Черкассах / www.facebook.com / Рома Зайцев

Вчера, 7 мая, сильный ливень затопил Черкассы.

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Большинство улиц города была затоплено водой, сообщает "Викка".

Отмечается, что традиционно из-за того, что ливневые канализации не рассчитаны на большое количество осадков, дороги и тротуары Черкасс полностью утонули в воде. Фотографиями потопа жители города делятся в соцсетях.

Напомним, в течение 8-10 мая на реках Украины ожидается повышение уровней воды.