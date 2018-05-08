Мощный ливень затопил Черкассы (видео)
Большинство улиц города было затоплено водой.
Вчера, 7 мая, сильный ливень затопил Черкассы.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Большинство улиц города была затоплено водой, сообщает "Викка".
Отмечается, что традиционно из-за того, что ливневые канализации не рассчитаны на большое количество осадков, дороги и тротуары Черкасс полностью утонули в воде. Фотографиями потопа жители города делятся в соцсетях.
Напомним, в течение 8-10 мая на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
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