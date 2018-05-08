Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине

14:06, 8 мая 2018
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Температура, по словам синоптика, немного снизится по сравнению с рекордной жарой в первую неделю мая.

Рекордной жары в мае, по словам синоптика, больше не будет / фото УНИАН
Рекордной жары в мае, по словам синоптика, больше не будет / фото УНИАН

Рекордно жаркая погода, которая наблюдалась в Украине в первых числах мая, должна снизиться.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, до 12 мая будет комфортная температура до +20 градусов, передает "Апостроф".

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"Дневная температура с 12 по 16 мая также будет около +17-20 градусов. И это не та жара, которая была неделю назад. С 16 по 24 мая также будет комфортная температура – 21-24 градуса тепла, а в отдельных регионах столбик термометра поднимется до 26-ти градусов", - прогнозирует синоптик.

При этом Горбань также сообщает, что 25-28 мая температура может снизиться до 15-17 градусов. Эти дни будут самыми холодными в мае.

Кроме того, до конца мая в Украине просчитывается три волны дождей.

"На 8-9 мая по расчетам стоят буря и дождь. Так, в Черкасской области прошел сильный град. Как я и прогнозировал, это первая волна циклона. Второй подход циклона с дождями ожидается с 12 по 15 мая. Затем сухая погода просчитывается с 16 по 24 мая, а с 25 по 28 мая будет хорошее похолодание с обильным дождем", - сказал синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.

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