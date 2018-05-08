Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Температура, по словам синоптика, немного снизится по сравнению с рекордной жарой в первую неделю мая.
Рекордно жаркая погода, которая наблюдалась в Украине в первых числах мая, должна снизиться.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, до 12 мая будет комфортная температура до +20 градусов, передает "Апостроф".
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
"Дневная температура с 12 по 16 мая также будет около +17-20 градусов. И это не та жара, которая была неделю назад. С 16 по 24 мая также будет комфортная температура – 21-24 градуса тепла, а в отдельных регионах столбик термометра поднимется до 26-ти градусов", - прогнозирует синоптик.
При этом Горбань также сообщает, что 25-28 мая температура может снизиться до 15-17 градусов. Эти дни будут самыми холодными в мае.
Кроме того, до конца мая в Украине просчитывается три волны дождей.
"На 8-9 мая по расчетам стоят буря и дождь. Так, в Черкасской области прошел сильный град. Как я и прогнозировал, это первая волна циклона. Второй подход циклона с дождями ожидается с 12 по 15 мая. Затем сухая погода просчитывается с 16 по 24 мая, а с 25 по 28 мая будет хорошее похолодание с обильным дождем", - сказал синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.
Погода в Украине
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Винница+25°... +13°
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Днепр+23°... +15°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+27°... +14°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+21°... +10°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+23°... +14°
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Луганск+26°... +16°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +12°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+21°... +13°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+21°... +12°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+28°... +18°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+26°... +13°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +14°
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Черновцы+22°... +13°